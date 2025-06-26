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В Беларуси срываются «лавандовые» экскурсии

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  • 26.06.2025, 15:15
В Беларуси срываются «лавандовые» экскурсии

Почему?

В стране не меньше десятка усадеб выращивают лаванду. Их можно посещать туристам. Вот только нынешняя погода не позволила созреть цветочным полям к началу сезона, пишет smartpress.by.

Цветения ждали с 25 июня по 20 июля. В эти сроки уже запланированы экскурсии с посещением лавандовых полей. Ближайшие из них, 28-29 июня, могут не состояться, предупредили в Республиканском союзе туристических организаций.

«Хозяева усадеб присылают фото, как выглядит в текущий момент белорусская лаванда. Она постепенно расцветает, но полного расцвета к выходным не будет», – сообщили специалисты.

Однако погода, прогнозируют синоптики, должна наладится к длинным июльским выходным. Турфирмы обещают, что в эти сроки все экскурсии состоятся.

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