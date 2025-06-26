CNN: Трамп «обвалил» доллар, хотя все ожидали обратного 1 26.06.2025, 15:18

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Эксперты назвали причину.

Американский доллар переживает худший год за последние десятилетия: валюта стремительно падает на фоне восстановления фондового рынка – после связанного с пошлинами президента США Дональда Трампа падением – а также стабильного спроса на облигации. В частности, с начала 2025 года индекс доллара снизился почти на 10% – и 25 июня находился на самом низком уровне с 2022 года. Причину же такого ослабления американской валюты в экспертных кругах видят в Трампе и его пошлинах.

Об этом говорится в материале CNN. Отмечается: рынок ожидал, что приход Трампа укрепит доллар. В частности, предполагалось, что:

Политика налоговых послаблений будет стимулировать экономический рост.

Введение пошлин сократит спрос на иностранный импорт.

«Однако доллар ослаб. Поскольку трамповские пошлины – а также его непоследовательные решения об их введении, приостановке, повышении и снижении – внесли неопределенность на рынки и омрачили перспективы американской экономики. ... Инвесторы не любят неопределенность», – констатировали аналитики.

При этом подчеркивается: в экономических и финансовых кругах есть мнение, что из-за этой неопределенности рост экономики США замедляется. А слабость доллара может также «вызвать сомнения в его статусе «тихой гавани» – т.е., инвесторы могут перестать считать американскую валюту надежным и стабильным активом, к которому традиционно обращаются в периоды экономической или геополитической нестабильности.

«Иностранные инвесторы, покупающие американские облигации, заинтересованы в сильном долларе, чтобы получить максимальную выгоду при конвертации доходов в свою валюту. Ослабление доллара снижает их прибыль от вложений. Если спрос на доллар начнет снижаться, доходность казначейских облигаций может вырасти, что увеличит стоимость заимствований как для правительства США, так и для потребителей», – признали аналитики.

Кроме того, отмечают они, падение доллара отражает кризис доверия к США как стране. Дело, подчеркивается, в том, что:

За последние месяцы представление о США как о надежном направлении для мирового капитала «начинает давать трещину».

Отсутствие возможности с уверенностью оценить позицию американской администрации мешает инвесторам принимать решения о вложении средств в США.

«Под сомнение ставится статус доллара как надежной валюты. ... Это не значит, что доллар потеряет свое господство. Это не значит, что его полностью вытеснят. Тем не менее, теперь можно говорить о том, что его доминирующая роль начинает угасать быстрее, чем в предыдущие годы», – констатировали авторы материала.

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