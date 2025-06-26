Пешеход в Минске упал прямо на дорогу 26.06.2025, 15:30

Этот момент попал на видео.

Читатель onliner.by на улице Якуба Коласа стал свидетелем того, как прямо на проезжую часть упал пешеход. Этот момент попал на видео.

«Это произошло 25 июня, — утверждает Евгений. — Пьяный пешеход потерял равновесие, упал на проезжую часть, чуть не попал под движущийся автомобиль». Стоит подчеркнуть, что точно неизвестно, в каком именно состоянии находился мужчина.

«В зеркало заднего вида я потом увидел, как пешеход попытался встать, но упал еще раз, — добавил очевидец. — Справился ли он в итоге сам — этого я уже не видел».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com