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Пешеход в Минске упал прямо на дорогу

  • 26.06.2025, 15:30
Пешеход в Минске упал прямо на дорогу

Этот момент попал на видео.

Читатель onliner.by на улице Якуба Коласа стал свидетелем того, как прямо на проезжую часть упал пешеход. Этот момент попал на видео.

«Это произошло 25 июня, — утверждает Евгений. — Пьяный пешеход потерял равновесие, упал на проезжую часть, чуть не попал под движущийся автомобиль». Стоит подчеркнуть, что точно неизвестно, в каком именно состоянии находился мужчина.

«В зеркало заднего вида я потом увидел, как пешеход попытался встать, но упал еще раз, — добавил очевидец. — Справился ли он в итоге сам — этого я уже не видел».

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