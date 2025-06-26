Пешеход в Минске упал прямо на дорогу
- 26.06.2025, 15:30
Этот момент попал на видео.
Читатель onliner.by на улице Якуба Коласа стал свидетелем того, как прямо на проезжую часть упал пешеход. Этот момент попал на видео.
«Это произошло 25 июня, — утверждает Евгений. — Пьяный пешеход потерял равновесие, упал на проезжую часть, чуть не попал под движущийся автомобиль». Стоит подчеркнуть, что точно неизвестно, в каком именно состоянии находился мужчина.
«В зеркало заднего вида я потом увидел, как пешеход попытался встать, но упал еще раз, — добавил очевидец. — Справился ли он в итоге сам — этого я уже не видел».