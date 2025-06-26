В Могилеве «минуту молчания» провели возле портрета Лукашенко

В Могилеве «минуту молчания» провели возле портрета Лукашенко3
- 26.06.2025, 15:41
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Идеологическая диверсия?
В Могилевском архитектурно-строительном колледже в «минуте молчания» приняли участие члены военно-патриотического клуба «Честь. Долг. Единство». Этот клуб действует при колледже.
Как отметили правозащитники из MAYDAY, девять участников клуба под наблюдением руководителя собрались у информационного стенда в фойе, чтобы встать по стойке «смирно».
На стенде размещен портрет Лукашенко, а также информация о деятельности клуба и реклама службы в армии. Материалов, непосредственно посвященных войне, там нет.