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Откопали дедушку

  • Дина Лиснянская
  • 26.06.2025, 15:44
  • 1,808
Откопали дедушку

Хаменеи заявил о «победе» Ирана над Израилем.

Про аятоллу и его личность можно писать и говорить бесконечно. Все биографы сходятся в одном- в отличие от его харизматичного предшественника Хомейни, Хаминаи малоинтересен, но умеет молча работать. Его реализация идеологии Хомейни и привела к экспансии Ирана в регионе. Его план по уничтожению Израиля чуть не был уже приведен в действие. Именно он создал «огненное кольцо» из иранских прокси вокруг Израиля.

Хеменеи является намного больше чем символом. Он и есть тот самый реализатор планов и воплотитель идей который нужен любому идеологу.

Интересно что он реально знает о войне с Израилем и о результатах израильских бомбежек в Иране.

Вполне вероятно, ему рассказали, что якобы пол-Израиля уже снесло иранскими ракетами.

В последние месяцы он сильно сдал.

Дина Лиснянская, Telegram

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