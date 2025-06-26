Откопали дедушку
- Дина Лиснянская
- 26.06.2025, 15:44
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Хаменеи заявил о «победе» Ирана над Израилем.
Про аятоллу и его личность можно писать и говорить бесконечно. Все биографы сходятся в одном- в отличие от его харизматичного предшественника Хомейни, Хаминаи малоинтересен, но умеет молча работать. Его реализация идеологии Хомейни и привела к экспансии Ирана в регионе. Его план по уничтожению Израиля чуть не был уже приведен в действие. Именно он создал «огненное кольцо» из иранских прокси вокруг Израиля.
Хеменеи является намного больше чем символом. Он и есть тот самый реализатор планов и воплотитель идей который нужен любому идеологу.
Интересно что он реально знает о войне с Израилем и о результатах израильских бомбежек в Иране.
Вполне вероятно, ему рассказали, что якобы пол-Израиля уже снесло иранскими ракетами.
В последние месяцы он сильно сдал.
Дина Лиснянская, Telegram