Биологи обнаружили загадочную форму жизни 26.06.2025, 15:56

Ученые предполагают, что этот организм принадлежит к археям.

Ученые обнаружили загадочную клеточную форму жизни, которая разрушает привычные границы между живым и неживым, пишет New Voice.

Новый организм, предварительно названный Sukunaarchaeum mirabile, был найден внутри микроскопического планктона Citharistes regius во время исследования ДНК морских микробов.

Открытие сделала команда геномистов из Университета Далхаузи во главе с Рио Харадой. В генетических данных они заметили необычную крошечную петлю ДНК, не похожую ни на вирусы, ни на известные клетки.

Геном Sukunaarchaeum состоит всего из 238 тысяч пар оснований — меньше, чем у многих вирусов. Как и вирусы, этот организм полностью зависит от хозяина, лишен собственных метаболических путей и сосредоточен лишь на самовоспроизводстве. Однако, в отличие от вирусов, он сохраняет гены для создания рибосом, мРНК и транспортной РНК — ключевых компонентов клеточной жизни.

Ученые предполагают, что этот организм принадлежит к археям — древней ветви живого, от которой произошли эукариоты, включая человека. Его кольцевая хромосома напоминает структуры бактерий и архей.

По сути, Sukunaarchaeum оказался клеткой, которая ведет почти вирусоподобный образ жизни, не обеспечивая себя ничем, кроме механизмов для репликации. Это открытие делает ещё более расплывчатой границу между живым и неживым.

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