Начальник госпредприятия использовал сотрудников для работ на своем участке

Начальник госпредприятия использовал сотрудников для работ на своем участке3
- 26.06.2025, 16:11
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Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело за злоупотребление служебным положением возбудили в отношении 61-летнего начальника управления одного из крупных предприятий Витебской области, рассказали в МВД.
По данным ведомства, подозреваемый «привлекал подчиненных для выполнения различных работ на территории своего домовладения». При этом в табелях фиксировалось их нахождение на производственных объектах.
Причиненный действиями руководителя ущерб оценили в 50 тысяч рублей.
«Также нарушены трудовые права сотрудников, которые были вынуждены подчиняться незаконным распоряжениям руководителя», — сообщили в МВД.
В отношении начальника управления предприятия возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.