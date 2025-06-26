Начальник госпредприятия использовал сотрудников для работ на своем участке 3 26.06.2025, 16:11

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Иллюстративное фото

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело за злоупотребление служебным положением возбудили в отношении 61-летнего начальника управления одного из крупных предприятий Витебской области, рассказали в МВД.

По данным ведомства, подозреваемый «привлекал подчиненных для выполнения различных работ на территории своего домовладения». При этом в табелях фиксировалось их нахождение на производственных объектах.

Причиненный действиями руководителя ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

«Также нарушены трудовые права сотрудников, которые были вынуждены подчиняться незаконным распоряжениям руководителя», — сообщили в МВД.

В отношении начальника управления предприятия возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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