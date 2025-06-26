Банковскую систему России может ждать коллапс 26.06.2025, 16:32

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Кризис может начаться в течение года.

Оценки экспертов называют вероятность банковского коллапса на территории России «достижимой» уже к апрелю 2026 года, если экономическая ситуация не изменится. Российские банки предупреждают о нарастающих проблемах с невозвратными кредитами, которые могут спровоцировать банковский кризис в ближайшие 12 месяцев.

Высокие процентные ставки и ухудшение платежеспособности клиентов приводят к неплатежам и скрытому росту долгов, пишет bloomberg.

Официальные отчеты пока не фиксируют серьезного роста просрочек, но внутренние документы говорят об «оглушительной» разнице между официальными данными и реальным положением дел. Банки оценивают объем безнадежных долгов в триллионы рублей и уже предпринимают меры по управлению рисками. В январе-феврале 2025 года корпоративный кредитный портфель российских банков сократился на 1,5 трлн рублей (около 19 млрд долларов). Одновременно банки фиксируют увеличение доли невозвратных розничных кредитов и опасаются дальнейшего роста «сомнительных» займов. Аналитики ACRA и ЦМАКП прогнозируют умеренную вероятность системного кризиса к апрелю 2026 года. При снижении нового кредитования и усилении дефолтов риск возрастет. Регулятор отмечает концентрацию рисков у 13 крупнейших компаний, число которых за год удвоилось.

Несмотря на рекордную прибыль банков в 2024 году (3,8 трлн рублей), ухудшение ситуации в промышленности и строительстве, а также долговое бремя госотраслей усугубляют кризис. Военный спрос вызвал рост ВВП на 4,5 % в 2024 году, но в I квартале 2025 года рост замедлился до 1,4 %. Для смягчения кредитного кризиса ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20 %, но ставки остаются на рекордно высоком уровне.

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