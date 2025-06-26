На известном рынке под Минском продавали «протестную» косметику 26.06.2025, 16:43

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МАРТ постановил ее изъять.

Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прошлись по рынку «Новый Лебяжий» в деревне Таборы и обнаружили, что два предпринимателя продавали товары NIVEA. Всю продукцию изъяли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На прилавках двух предпринимателей были предложены успокаивающий бальзам после бритья, гель для бритья для чувствительной кожи и антиперспиранты.

Однако продукцию производителя Beiersdorf в нашей стране запретили после того, как компания заявила, что бренд Nivea Men не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Это было связано с репрессиями в нашей стране. Запрет продлевали много раз и он действует до сих пор.

«В отношении указанных субъектов хозяйствования были выданы предписания о незамедлительном изъятии запрещенной продукции и прекращении реализации», — говорится в сообщении ведомства.

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