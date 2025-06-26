Стрелков: Россию ждет настоящая паника

Стрелков: Россию ждет настоящая паника9
- 26.06.2025, 17:09
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Экс-главарь террористов предрекает оккупантам настоящие проблемы.
Военный преступник, экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков, находящийся в российской тюрьме, предсказывает России тяжелые испытания.
Об этом сообщает «Диалог».
«Да, новости вокруг нас совсем не радуют. Все явственнее нарастают экономические, производственные и логистические сбои. Это уже не просто предчувствие грозы, а приближающаяся буря с черными тучами, молниями и грохотом», — пишет Стрелков.
Затяжная война с Украиной, уверен он, истощает Россию все сильнее.
«Враг жжет наши аэродромы уже под Иркутском, а мы не можем даже прорвать его первый оборонительный пояс на Сумском направлении. И уже скоро год, как «вот-вот возьмем Покровск», — сетует Стрелков.
Далее он предупреждает, что после разрушения Ирана западными силами начнется новый раунд давления на Москву.
«Трамп вернется с другими условиями — теперь с позиции силы», — пишет он.
При этом военный преступник с горечью замечает, что «никто Россию спасать не станет».
На фоне этих слов он критикует российское руководство, называя его «постаревшими ветеранами потемкинских деревень, которые не умеют меняться».
Стрелков предупреждает: «Паника начнется, как только ударит настоящая буря, и тогда ни экономика, ни армия не смогут сдержать ее разрушительной силы».