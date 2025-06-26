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Какой будет погода в конце недели в Беларуси

  • 26.06.2025, 17:15
Какой будет погода в конце недели в Беларуси

Прогноз синоптиков.

В пятницу, 27 июня, ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Утром и днем на большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер будет западный с переходом на южный, ночью — умеренный, днем — порывистый, в отдельных районах — сильный порывистый, до 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Термометры ночью покажут 8-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +18...+24 градусов.

В субботу и воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Пройдут дожди, в субботу — сильные. Возможны грозы. Днем ожидается сильный порывистый ветер. Термометры днем покажут от 15-17 до 23-26 градусов тепла, наиболее тепло будет на западе страны.

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