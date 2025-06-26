The Economist: Украина постепенно приближается к войне роботов с роботами 26.06.2025, 17:39

ВСУ в этом направлении пока что удается опережать Россию.

3-й штурмовая бригада подвергает стресс-тестированию наземные беспилотники (UGV), на которые Украина возлагает надежду переложить часть военной нагрузки с людей непосредственно.

UGV уже действуют на линии фронта, и 3-я ОШБр — одна из пионеров этого направления. Пока их не так много, но это может скоро измениться: весной Украина объявила о планах развернуть 15 000 наземных роботов, пишет The Economist.

Некоторые участники отрасли предсказывают, что облик поля боя стремительно изменится уже этим летом — так же, как это произошло с массовым производством БПЛА в 2023 году.

«У нас нет людей, чтобы сдержать русскую «мясную волну». Поэтому мы пошлём наших «зомби» против их зомби», — говорит один из производителей роботов. На данный момент, как сообщается, около 40 преимущественно частных украинских компаний производят около 200 моделей UGV. Их условно делят на три типа:

логистические (топливо, вода, эвакуация),

инженерные (установка и разминирование мин, связь),

и в меньшей степени — боевые (гранатомётные платформы, турели для охоты на дроны).

Большинство машин усиливают перед отправкой на фронт: добавляют камеры, дополнительную связь или защиту от радиоэлектронной борьбы.

«Старк», руководитель «Академии UGV» при «Доме убийств» (так называемого «университета для наземных роботов») — говорит, что машины уже заменяют целые группы солдат в определённых ситуациях.

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