The Economist: Украина постепенно приближается к войне роботов с роботами
- 26.06.2025, 17:39
ВСУ в этом направлении пока что удается опережать Россию.
3-й штурмовая бригада подвергает стресс-тестированию наземные беспилотники (UGV), на которые Украина возлагает надежду переложить часть военной нагрузки с людей непосредственно.
UGV уже действуют на линии фронта, и 3-я ОШБр — одна из пионеров этого направления. Пока их не так много, но это может скоро измениться: весной Украина объявила о планах развернуть 15 000 наземных роботов, пишет The Economist.
Некоторые участники отрасли предсказывают, что облик поля боя стремительно изменится уже этим летом — так же, как это произошло с массовым производством БПЛА в 2023 году.
«У нас нет людей, чтобы сдержать русскую «мясную волну». Поэтому мы пошлём наших «зомби» против их зомби», — говорит один из производителей роботов. На данный момент, как сообщается, около 40 преимущественно частных украинских компаний производят около 200 моделей UGV. Их условно делят на три типа:
логистические (топливо, вода, эвакуация),
инженерные (установка и разминирование мин, связь),
и в меньшей степени — боевые (гранатомётные платформы, турели для охоты на дроны).
Большинство машин усиливают перед отправкой на фронт: добавляют камеры, дополнительную связь или защиту от радиоэлектронной борьбы.
«Старк», руководитель «Академии UGV» при «Доме убийств» (так называемого «университета для наземных роботов») — говорит, что машины уже заменяют целые группы солдат в определённых ситуациях.