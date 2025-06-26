Белоруса, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, арестовали 5 26.06.2025, 17:49

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Он состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения.

Химкинский суд Подмосковья (Россия) заключил под стражу белоруса, который схватил и бросил ребенка на пол в московском аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Обвиняемого 26 июня доставили в суд по избранию меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство обвинения и отправил его под арест. В СИЗО мужчина пробудет до 25 августа.

По словам обвиняемого, он состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения, судимости не имеет, пишет ТАСС. Он женат, у него есть две дочери 2 и 13 лет. У него есть регистрация в России на территории Химок. Имеет среднее образование, работает монтажником кабельных сетей.

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