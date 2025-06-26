Белорусы смогли вынести из магазинов миллион рублей
- 26.06.2025, 18:17
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Как такое возможно.
Шокирующую историю о вымогательстве рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Несколько граждан приняли себя за «контролеров просрочки», тем самым выманивая деньги в магазинах.
По данным следствия, 42-летний житель Минска создал четыре фирмы, в одной из которых он сам стал директором, в остальных руководящие должности заняли родственники и друзья.
Основным видом деятельности прописали организацию и проведение тематических просветительских мероприятий по вопросам защиты прав и законных интересов потребителей за оплату.
Но благая цель обернулась незаконными действиями.
Представители компаний приходили в магазины, где искали «просрочку». Угрожая внесением записи в книгу жалоб и предложений, сообщением в санстанцию, они запугивали продавцов и заведующих.
«Контролеры» зачастую вели себя хамски, повышали голос и угрожали, а после сразу предлагали свой вариант решения данной проблемы. Ведь по стечению обстоятельств общество, в которых работали «борцы с просрочкой», занималось предоставлением образовательных услуг, рассказали следователи.
Заключение договора на проведение обучающего семинара якобы снимало все претензии.
Замечания в книге жалоб вносились не от юрлица, а от обычных покупателей.
Напуганные работники, желая сохранить репутацию магазинов, избежать проверок, привлечения к ответственности, соглашались на приобретение занятия, цена которого составляла более Br200. Естественно, никаких семинаров не проводилось.
Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное организованной группой.
Кроме того, один из фигурантов ранее привлекался к ответственности за покушение на дачу взятки в крупном размере.
От имени обществ по всей стране заключены тысячи договоров о проведении обучающих семинаров, а это огромное количество потерпевших и более миллиона ущерба.