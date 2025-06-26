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Трамп передумал сокращать войска США в Европе

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  • 26.06.2025, 18:41
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Трамп передумал сокращать войска США в Европе
Фото: EPA

Миссия армии США в Европе будут продолжаться.

Количество американских войск в Европе останется неизменным, несмотря на то, что Пентагон стремится направить больше сил и средств в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил изданию Stars and Stripes.

По его словам, на встречах со «всеми высшими руководителями» ему «никто и ничего» не говорил о сокращениях.

«Я не думаю, что наши военные позиции хоть как-то изменятся», – приводит издание слова Донахью.

Генерал уверен в том, что миссия армии США в Европе будут продолжаться.

«Я просто не думаю, что будут какие-то изменения... Все должны активизироваться и выполнять свою часть работы», – сказал он.

В то же время наличие войск в Европе не означает, что они должны оставаться там, если в случае кризиса понадобятся в другом месте, считает высокопоставленный военный.

«Это глобальная армия. Любой, кто находится в Европе, может быть развернут в любой точке мира», – добавил Донахью.

Издание указывает, что заявления генерала прозвучали одновременно с саммитом НАТО в Гааге (Нидерланды) с участием президента Дональда Трампа. Участники блока согласовали требование Трампа об увеличении расходов на оборону до 5%.

Министерство обороны США, хотя и объявляло пересмотр глобального расположения сил, не давало указаний о сокращении 80 тыс. контингента войск на европейских территориях, говорится в статье. В то же время глава Петагона Пит Хегсет заявлял, что вооруженные силы стран Европы должны быть готовы сами обеспечить основную часть конвенциональных оборонных возможностей на континенте.

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