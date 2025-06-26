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Во время футбольного матча в Ляховичах на табло появилось слово из трех букв

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  • 26.06.2025, 19:03
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Во время футбольного матча в Ляховичах на табло появилось слово из трех букв

Нецензурное слово на табло вывел 11-летний школьник.

Во время футбольного матча в Ляховичах на экране табло появилось нецензурное слово. Видео инцидента опубликовали в соцсетях — там ролик заметили сотрудники милиции, которые проводили «мониторинга сети интернет». В итоге личность нарушителя установили, рассказали в МВД.

Выяснилось, что нецензурное слово на табло вывел 11-летний школьник. Парень пояснил, что увлекается программированием и в одном из роликов в TikTok «узнал о специальной программе, с помощью которой можно выводить различные тексты на информационные экраны».

«Находясь на футбольном матче и подобрав пароль к сети Wi-Fi, по средствам которого выводился счет футбольного матча, решил поэкспериментировать и вывел нецензурное слово на экран. В силу возраста парень не подлежит к привлечению административной ответственности», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что поступок школьника обсудят на комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того с другими учащимися проведут «индивидуальную профилактическую работу».

На родителей нарушителя составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

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