Во время футбольного матча в Ляховичах на табло появилось слово из трех букв

Во время футбольного матча в Ляховичах на табло появилось слово из трех букв5
- 26.06.2025, 19:03
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Нецензурное слово на табло вывел 11-летний школьник.
Во время футбольного матча в Ляховичах на экране табло появилось нецензурное слово. Видео инцидента опубликовали в соцсетях — там ролик заметили сотрудники милиции, которые проводили «мониторинга сети интернет». В итоге личность нарушителя установили, рассказали в МВД.
Выяснилось, что нецензурное слово на табло вывел 11-летний школьник. Парень пояснил, что увлекается программированием и в одном из роликов в TikTok «узнал о специальной программе, с помощью которой можно выводить различные тексты на информационные экраны».
«Находясь на футбольном матче и подобрав пароль к сети Wi-Fi, по средствам которого выводился счет футбольного матча, решил поэкспериментировать и вывел нецензурное слово на экран. В силу возраста парень не подлежит к привлечению административной ответственности», — сообщили в МВД.
В ведомстве добавили, что поступок школьника обсудят на комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того с другими учащимися проведут «индивидуальную профилактическую работу».
На родителей нарушителя составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.