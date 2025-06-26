Астронавты Польши, Венгрии и Индии прибыли на МКС
- 26.06.2025, 19:07
Это первые представители трех стран на орбите за последние десятилетия.
Астронавты из Индии, Польши и Венгрии впервые в истории прибыли на Международную космическую станцию (МКС). Космический корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа, включая бывшую астронавтку NASA Пегги Уитсон, успешно пристыковался к станции в четверг, 26 июня, сообщила американская компания Axiom Space.
Запуск состоялся накануне с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Пристыковка к МКС прошла в 12:31 по Минску. «Для нас большая честь быть здесь. Спасибо», - заявила командир миссии Пегги Уитсон в прямом эфире после успешного прибытия на станцию.
Миссия Ax-4 стала уже четвертой коммерческой экспедицией Axiom Space. Наряду с уже бывавшей в космосе Уитсон в экипаж вошли астронавты-новички: Шубханшу Шукла из Индии, Славош Ужнаньски-Вишневский из Польши и Тибор Капу из Венгрии. Это первые представители трех стран на орбите за последние десятилетия. В последний раз астронавты из этих государств участвовали в космических миссиях еще в рамках советской космической программы.
Индия, Польша и Венгрия самостоятельно профинансировали участие своих граждан в миссии. В течение примерно двух недель экипаж проведет на борту МКС около 60 научных экспериментов в условиях невесомости. Среди направлений исследований — микроводоросли, ростки салата и микроскопические беспозвоночные организмы — тихоходки.