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Александра Саснович прошла квалификацию Уимблдона

  • 26.06.2025, 20:07
Александра Саснович прошла квалификацию Уимблдона

В основной сетке самого престижного травяного турнира будут три белоруски.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№108 WTA) успешно прошла квалификацию и сыграет в основной сетке Уимблдона-2025.

В финале отборочного турнира Саснович одержала победу над Дарьей Семенистой (№131), которая ранее выбила из борьбы еще одну белоруску – Ирину Шиманович.

Итог встречи – 7:5, 6:3 в пользу Александры.

Напомним, что Саснович стала единственной нашей соотечественницей, преодолевшей отбор к главному травяному турниру года.

На первой стадии квалификацию покинула Кристина Дмитрук (№203). Она проиграла китаянке Ван Сиюй (№165) в трех сетах. Общий счет двухчасового поединка – 5:7, 6:3, 3:6.

Основная часть престижного турнира на траве стартует 30 июня и завершится 13 июля.

Кроме Саснович, в ней примут участие еще две белоруски – первая ракетка мира Арина Соболенко и 105-й номер рейтинга WTA Виктория Азаренко.

Матчи состоятся на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Призовой фонд женской части турнира составит рекордные £25 млн, из которых чемпионка получит £2,7млн. Такие же суммы указаны и в мужской сетке.

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