Швеция призывает ускорить старт переговоров Украины о вступлении в ЕС 26.06.2025, 20:12

Украина демонстрирует значительные успехи в реформах, несмотря на войну.

На полях саммита Европейского Совета в Брюсселе министр по вопросам европейской интеграции Швеции Джессика Розенкранц заявила, что Стокгольм ожидает вскоре начать обсуждение пакетов присоединения Украины к Евросоюзу.

«Меня беспокоит, что вступительный процесс затягивается слишком долго. Украина демонстрирует значительные успехи в реформах, несмотря на войну. На основе выводов Еврокомиссии считаем, что пришло время открыть первый раунд переговоров и решительно поддерживаем такой шаг», - подчеркнула глава евродепартамента Швеции, передает la Reppubblica.

Она также нацелила правительства стран-членов ускорить процедуру. «Мы настаиваем на этом и хотим увидеть результаты в ближайшее время», - добавила Розенкранц.

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