Помогает ли употребление острой пищи похудеть? 26.06.2025, 20:38

1,022

Ученые дали ответ.

Острая пища не только заставляет потеть, но и помогает контролировать аппетит, снижая риск переедания. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания.

В исследовании участникам предлагали блюда с разным уровнем остроты — говядину чили и курицу тикка масала с добавлением паприки. Оказалось, что при умеренной остроте люди ели медленнее и потребляли на 11–18% меньше пищи, чем обычно.

Всё, что мы изменили, — это количество острой паприки, добавляемой в блюда, чтобы они были умеренно острыми, и этого относительно небольшого изменения оказалось достаточно, чтобы значительно снизить потребление энергии, — рассказала Пейдж Каннингем, доктор философии и ведущий автор исследования.

Капсаицин — вещество, придающее перцу остроту, — ускоряет метаболизм, но его влияние на долгосрочное снижение веса незначительно. Джон МакВортер, диетолог из Хьюстона, отметил, что острая пища обладает противовоспалительным эффектом, но не является «волшебным средством» для похудения.

Следует помнить, что острая еда может быть вредна при кислотном рефлюксе, воспалительных заболеваниях кишечника и аллергических реакциях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com