Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue спустя 37 лет
- 26.06.2025, 21:06
75-летняя журналистка уже ищет нового руководителя.
Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост спустя 37 лет работы на этой должности, сообщают Fashion Week Daily.
О своем решении 75-летняя журналистка сообщила сотрудникам. Она заявила, что будет искать нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue.
При этом она сохранит за собой должность глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue.
До того как Винтур возглавила Vogue в США, она была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год.