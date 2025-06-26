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Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue спустя 37 лет

  • 26.06.2025, 21:06
Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue спустя 37 лет

75-летняя журналистка уже ищет нового руководителя.

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост спустя 37 лет работы на этой должности, сообщают Fashion Week Daily.

О своем решении 75-летняя журналистка сообщила сотрудникам. Она заявила, что будет искать нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue.

При этом она сохранит за собой должность глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue.

До того как Винтур возглавила Vogue в США, она была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год.

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