В Беларусь вернули почти четыре тонны говядины

В Беларусь вернули почти четыре тонны говядины1
- 26.06.2025, 21:29
Мясо везли в РФ.
На российско-белорусской границе в Псковской области инспекторы Россельхознадзора приостановили ввоз около 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости, которую везли из Беларуси, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Мясо перевозилось в транспортном средстве без холодильного оборудования, а на самой продукции отсутствовала обязательная маркировка.
В ходе ветеринарного контроля выяснилось, что груз следовал без сопровождающих документов, подтверждающих происхождение и безопасность мяса. Кроме того, ввоз говядины на кости из Беларуси запрещен в соответствии с указаниями Россельхознадзора — страна не имеет официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии.
В начале июня Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль в отношении продукции трех белорусских производителей. Поводом стали выявленные в поставках нарушения — от присутствия лекарств для лечения паразитов до плесени и листерий.
Под особое внимание попали:
– ООО «Мясокомбинат Пекалин» — в говядине обнаружены ивермектин и моксидектин, применяемые для лечения паразитарных заболеваний;
– Совместное ОАО «Ляховичский молочный завод» — в масле зафиксированы дрожжи и плесневые грибы;
– ОАО «Смолевичи Бройлер» — в субпродуктах птицы найден динитрокарбанилид (противоглистный препарат), в мясе птицы — бактерии листерии.