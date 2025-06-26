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В Беларусь вернули почти четыре тонны говядины

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  • 26.06.2025, 21:29
В Беларусь вернули почти четыре тонны говядины

Мясо везли в РФ.

На российско-белорусской границе в Псковской области инспекторы Россельхознадзора приостановили ввоз около 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости, которую везли из Беларуси, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Мясо перевозилось в транспортном средстве без холодильного оборудования, а на самой продукции отсутствовала обязательная маркировка.

В ходе ветеринарного контроля выяснилось, что груз следовал без сопровождающих документов, подтверждающих происхождение и безопасность мяса. Кроме того, ввоз говядины на кости из Беларуси запрещен в соответствии с указаниями Россельхознадзора — страна не имеет официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии.

В начале июня Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль в отношении продукции трех белорусских производителей. Поводом стали выявленные в поставках нарушения — от присутствия лекарств для лечения паразитов до плесени и листерий.

Под особое внимание попали:

– ООО «Мясокомбинат Пекалин» — в говядине обнаружены ивермектин и моксидектин, применяемые для лечения паразитарных заболеваний;

– Совместное ОАО «Ляховичский молочный завод» — в масле зафиксированы дрожжи и плесневые грибы;

– ОАО «Смолевичи Бройлер» — в субпродуктах птицы найден динитрокарбанилид (противоглистный препарат), в мясе птицы — бактерии листерии.

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