В Беловежской пуще обнаружили «четырехзубец» 3 26.06.2025, 21:50

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Фотофакт.

В Беловежской пуще продолжают находить деревья с необычной формой. Очередную природную аномалию — ель-четырехзубец — обнаружили сотрудники национального парка во время лесной прогулки. Как уточнили в пресс-службе заповедника, это далеко не единственный экземпляр с причудливым строением.

Ранее была замечена ель с редкой конфигурацией нижней части ствола — она напоминает по форме кеглю или матрешку. Такое утолщение для елей нехарактерно: обычно ствол этих деревьев ровный и цилиндрический. Возраст необычного дерева — около 45 лет, его высота — 22 метра.

Фото: Национальный парк "Беловежская пуща"

Фото: Национальный парк "Беловежская пуща"

Кроме этого, туристы могут увидеть в «Беловежской пуще» дерево-трезубец и два сросшихся дерева, объединенных в районе одного метра от земли.

В администрации национального парка отмечают: каждый такой случай — подтверждение того, что природа пущи уникальна и полна сюрпризов.

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