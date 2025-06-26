В Беловежской пуще обнаружили «четырехзубец»3
- 26.06.2025, 21:50
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Фотофакт.
В Беловежской пуще продолжают находить деревья с необычной формой. Очередную природную аномалию — ель-четырехзубец — обнаружили сотрудники национального парка во время лесной прогулки. Как уточнили в пресс-службе заповедника, это далеко не единственный экземпляр с причудливым строением.
Ранее была замечена ель с редкой конфигурацией нижней части ствола — она напоминает по форме кеглю или матрешку. Такое утолщение для елей нехарактерно: обычно ствол этих деревьев ровный и цилиндрический. Возраст необычного дерева — около 45 лет, его высота — 22 метра.
Кроме этого, туристы могут увидеть в «Беловежской пуще» дерево-трезубец и два сросшихся дерева, объединенных в районе одного метра от земли.
В администрации национального парка отмечают: каждый такой случай — подтверждение того, что природа пущи уникальна и полна сюрпризов.