Израиль планировал ликвидировать верховного лидера Ирана
- 26.06.2025, 22:02
Об этом заявил министр обороны Израиля.
Израиль мог убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если бы подвернулась такая возможность в течение 12-дневной операции «Восходящий лев». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel.
По его словам, если бы верховный лидер Ирана был в поле зрения израильской армии, он был бы уже устранен.
«Но Хаменеи это понял, ушел в подполье на очень большую глубину и разорвал контакты с командирами, которые заменили тех, которые были устранены. Так что в конечном итоге оперативной возможности не было», – резюмировал Кац.
На вопрос о том, спрашивал ли Израиль одобрения США на подобные действия, глава Минобороны ответил, что для таких операций одобрение Америки стране не нужно.