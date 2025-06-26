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Израиль планировал ликвидировать верховного лидера Ирана

  • 26.06.2025, 22:02
Израиль планировал ликвидировать верховного лидера Ирана

Об этом заявил министр обороны Израиля.

Израиль мог убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если бы подвернулась такая возможность в течение 12-дневной операции «Восходящий лев». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel.

По его словам, если бы верховный лидер Ирана был в поле зрения израильской армии, он был бы уже устранен.

«Но Хаменеи это понял, ушел в подполье на очень большую глубину и разорвал контакты с командирами, которые заменили тех, которые были устранены. Так что в конечном итоге оперативной возможности не было», – резюмировал Кац.

На вопрос о том, спрашивал ли Израиль одобрения США на подобные действия, глава Минобороны ответил, что для таких операций одобрение Америки стране не нужно.

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