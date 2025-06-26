В Беларуси ищут тех, кто будет регулярно улетать из страны

В Беларуси ищут тех, кто будет регулярно улетать из страны2
- 26.06.2025, 22:07
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Обучать потенциальных сотрудников будут в течение двух месяцев.
Единственный в Беларуси авиаперевозчик Belavia объявляет набор бортпроводников, сообщает пресс-служба компании.
Тем, кто хочет работать в небе, предстоит пройти внутреннее обучение в течение двух месяцев. После этого – выход на шесть стажерских рейсов, и только затем можно делать первые самостоятельные шаги в профессии.
Кого ждут в Belavia? Вот список понятных критериев для соискателей.
В небо можно только совершеннолетним. По крайней мере, в роли стюардесс. Поэтому первое веское условие – кандидату должно быть больше 18 лет.
«Остальное зависит от состояния здоровья и желания», – рассказывают уже действующие бортпроводники.
Кстати, про это. Стюардессы обязаны проходить ВЛЭК – медкомиссию для оценки физической и психологической годности.
Обычно ее проходят один раз за два года, но дополнительно нужно быть готовым и к межкомиссионному периоду – раз в год.
Также нужно встречаться с врачом каждый раз перед выполнением полета.
В сантиметрах кандидатов не ограничивают. Главное условие – легко доставать до верхних полок в салоне самолета.
А вот уровень английского установлен четко – минимум Pre-Intermediate (A2).
Кроме основной информации, поделились бортпроводники и нюансами. Так, например, минимальный отдых между рейсами составляет 14 часов. Вполне можно погулять по новому городу и успеть отоспаться.
В ходе двухмесячного обучения кандидаты в стюардессы пройдут как теоретическую, так и практическую подготовку.
Потенциальным сотрудникам расскажут про воздушные суда, которые эксплуатируются в авиакомпании, людей подготовят в части авиационной безопасности, перевозки опасных грузов, управления ресурсами членов экипажа.
Практика сосредоточена на действиях по использованию аварийно-спасательного оборудования в сложных и непредвиденных ситуациях.
После окончания обучения бортпроводник должен выполнить шесть стажерских рейсов под наблюдением инструктора, а затем пройти летную проверку на допуск к самостоятельным полетам.
Если работа в авиакомпании вас вдохновляет, заполните анкету на сайте Belavia и отправляйтесь на собеседование в отличном расположении духа.