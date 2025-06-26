Дроны ГУР атаковали склады хранения ракетного топлива в российском Брянске

Дроны ГУР атаковали склады хранения ракетного топлива в российском Брянске1
- 26.06.2025, 22:37
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Начался пожар.
Ударные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.
Об этом сообщили источники NV в разведке.
Сначала местные Telegram-каналы сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.
«Было четыре взрыва — горит нефтебаза», — писали местные жители.
Как стало известно от источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военные в Брянске стали дроны Бобер, Баклан и Горизонт.
«Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске — это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии», — сообщил собеседник NV.