Дроны ГУР атаковали склады хранения ракетного топлива в российском Брянске 1 26.06.2025, 22:37

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Начался пожар.

Ударные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.

Об этом сообщили источники NV в разведке.

Сначала местные Telegram-каналы сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

«Было четыре взрыва — горит нефтебаза», — писали местные жители.

Как стало известно от источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военные в Брянске стали дроны Бобер, Баклан и Горизонт.

«Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске — это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии», — сообщил собеседник NV.

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