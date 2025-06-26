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Зеленский обратился к Евросовету

  • 26.06.2025, 22:22
Зеленский обратился к Евросовету

Президент Украины подчеркнул важность введения 18-го пакета санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому Совету подчеркнул важность введения 18-го пакета санкций против России.

Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.

«Европейский Союз играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия.

Мы также должны расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые Россия использует для транспортировки нефти. Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит России к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию», - подчеркнул Зеленский.

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