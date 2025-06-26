Volvo XC60 стал самой продаваемой моделью в истории бренда 26.06.2025, 22:25

Среднеразмерный кроссовер превзошёл легендарный Volvo 240.

Кроссовер Volvo XC60 стал самой продаваемой моделью шведского автопроизводителя за всю историю компании. Общий объем продаж модели превысил 2,7 миллиона единиц, что позволило XC60 обойти предыдущего рекордсмена — культовый Volvo 240, об этом компания сообщила в пресс-релизе.

С момента своего дебюта в 2008 году XC60 завоевал широкую популярность среди покупателей. Изначально модель производилась исключительно в Европе, однако впоследствии стала первой глобальной моделью Volvo, которая также собирается в Китае, поддерживая продажи на азиатском рынке. В 2018 году XC60 был признан автомобилем года.

Текущее поколение XC60 стало одной из моделей, внедривших технологии плагин-гибридов для широкой аудитории. В прошлом году эта модель стала самым продаваемым плагин-гибридом в Европе.

XC60 сейчас производится на заводах в шведском Торсланде и китайском Чэнду. По данным Volvo Cars, плагин-гибридные модели этой серии в среднем преодолевают 48% дистанций исключительно на электротяге.

Ранее лидером продаж компании был универсал Volvo 240, который выпускался с 1974 по 1993 год — всего было собрано 2,69 млн автомобилей модели.

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