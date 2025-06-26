Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев 26.06.2025, 23:44

Продолжит бондиану кинокомпания Amazon MGM Studios.

Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев, снявший «Дюну» и «Бегущего по лезвию 2049». Об этом сообщила кинокомпания Amazon MGM.

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с агентом 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с „Доктора Ноу“ с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда… Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий», — сказал Вильнев.

Когда выйдет картина, не сообщается.

Дени Вильнев — один из самых известных в мире режиссеров, снявший обе части «Дюны», «Бегущего по лезвию 2049», «Пленниц», «Убийцу» (Sicario), «Прибытие» и другие фильмы.

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