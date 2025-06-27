Символы ислама на храме Василия Блаженного в Мосеве вызвали скандал в РПЦ
- 27.06.2025, 0:59
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Собор изобразили с полумесяцами вместо крестов.
Изображение собора Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов появилось на обложке группы «Московские мусульмане» в соцсети «ВКонтакте». В РПЦ возмутились оформлением паблика — митрополит Леонид счел перебором опубликованную картинку, пишет RTVI.
«И как это понимать?»
Внимание на картинку с полумесяцами над храмом Василия Блаженного в группе «Московские мусульмане» обратил митрополит РПЦ Леонид (Горбачев).
«И как это понимать!? Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы», — написал священник.
Он выразил надежду на то, что «органам правопорядка <…> всё видно».
«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе!?» — задался вопросом митрополит.
Объявления в группе он назвал «соответствующими» и «прямо нравственными».