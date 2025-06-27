Лукашенко: Российские автомобили хорошие, но пока не Mercedes
- 27.06.2025, 1:32
В апреле диктатор бредил, что автопром России и Беларуси скоро обгонит Mercedes.
Александр Лукашенко похвалил российский автопром, заявив о необходимости сохранить и развивать все то, что досталось от СССР, и все то, что «еще дышит на сегодняшний день».
«На примере России мы видим: когда побежал Запад — с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении: возьмите Lada, «Москвич» и «Жигули», как мы их называли. Есть нормальные автомобили. Может, пока не Mercedes, но хорошие автомобили», — отметил Лукашенко.
В апреле Лукашенко заявил, что автопром России и Беларуси скоро обгонит Mercedes в течение трех-четырех лет при правильном подходе. Белорусский диктатор подчеркнул, что у союзных стран есть все необходимые компетенции и профессиональные школы для развития собственного автопрома. По его словам, уже сейчас в союзных странах начали выпускать вполне достойные автомобили, включая модели вроде «Москвича» и «Жигулей». «Как-нибудь мы это переживем. Основа у нас есть», — подчеркнул он.