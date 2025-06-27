Лукашенко: Российские автомобили хорошие, но пока не Mercedes 27.06.2025, 1:32

В апреле диктатор бредил, что автопром России и Беларуси скоро обгонит Mercedes.

Александр Лукашенко похвалил российский автопром, заявив о необходимости сохранить и развивать все то, что досталось от СССР, и все то, что «еще дышит на сегодняшний день».

«На примере России мы видим: когда побежал Запад — с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении: возьмите Lada, «Москвич» и «Жигули», как мы их называли. Есть нормальные автомобили. Может, пока не Mercedes, но хорошие автомобили», — отметил Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявил, что автопром России и Беларуси скоро обгонит Mercedes в течение трех-четырех лет при правильном подходе. Белорусский диктатор подчеркнул, что у союзных стран есть все необходимые компетенции и профессиональные школы для развития собственного автопрома. По его словам, уже сейчас в союзных странах начали выпускать вполне достойные автомобили, включая модели вроде «Москвича» и «Жигулей». «Как-нибудь мы это переживем. Основа у нас есть», — подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com