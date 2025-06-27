В России шаманы устроили ритуал с погребением двух женщин заживо 27.06.2025, 5:44

Обмотанными простынями женщин закопали в лесу Ленинградской области.

В лесу Ленинградской области силовики остановили ритуал, во время которого шаманы успели заживо закопать в землю двух женщин, обмотанных белыми простынями. Обеих откопали и помогли им подняться, убедившись в их нормальном самочувствии. Организаторов обряда, мужчину и женщину, задержали, сообщает телеканал 78.

Всего на ритуале присутствовали 15 человек, которые заплатили за него от 6 до 9 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении против организаторов уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). Максимальное наказание за это — семь лет лишения свободы.

Обряд совершали в Приозерском районе Ленобласти. РИА Новости, которому произошедшее подтвердил источник в местных силовых структурах, называет мероприятие «сатанинским праздником».

Один из организаторов ритуала по имени Тамерлан, который называет себя «практикующим шаманом Северной традиции», рассказал в своем телеграм-канале об этом обряде 23 июня. По его словам, это было празднование летнего солнцестояния на горе Хийденмяки в Приозерском районе возле Громовского сельского поселения. Участники получают на таких выездах «чистки огнем и землей, единение с богами и духами, проявление своего глубокого подсознательного», утверждает он.

По рассказу Тамерлана, к окончанию «большого ночного ритуала» с закапыванием заживо к ним на гору поднялись несколько «людей в погонах», с которыми ему и его соратнице пришлось уехать в Приозерск «подписать объяснение». На разбирательство с силовиками было потрачено четыре часа с учетом дороги, претензий к ним со стороны органов не было, написал он.

«Эта ситуация показывает, что все наши действия — выезды, ритуальная работа, практики — даже такие, казалось бы, “экстремальные” как закапывание заживо — абсолютно легальны. Опергруппа не нашла в наших действиях состава никаких правонарушений; и де-факто и де-юре мы полностью правильно действуем», — заявил Тамерлан.

Он утверждает, что провел «камлание в дыгыле и с бубном» в помещении дежурной части и дал «офицерам» советы по занятиям после выхода в отставку. По словам шамана, некоторые из них даже подписались на его канал.

Второй доставленной в отдел была женщина по имени Ктара, которая пишет о себе, что она «ведьма, шаман, жрица, косатка, волк и рысь». Она описала в своем канале «практику ритуального захоронения заживо», которую также называет «опытом ритуальной смерти». По ее словам, желание пройти это у нее возникло, когда она увидела «обряд славянской свадьбы и как ритуально умирала невеста».

«Для ритуального погребения замуж выходить не требуется — смерть достигается более простым способом. Жрец/шаман символически убивает тебя и толкает в могилу, в идеале — выкопанную самостоятельно. И пока закапывают, тебя оплакивают и причитают. <…> Когда раскапывают и достают, а потом подводят к живительному огню, ощущаешь второе рождение. Такого глубокого погружения и контакта с Богами я достигаю крайне редко», — рассказала Ктара.

Из поста следует, что женщина увлекается германо-скандинавской мифологией и считает, что находится в контакте с богом Локи.

Как и Тамерлан, Ктара рассказала о том, как сотрудники МВД прервали их ритуал в Приозерской области. Она отметила, что полиция вмешалась впервые.

«Из отделения после расспроса нас отпустили без протокола — не за что», — написала она и заключила, что «языческие и шаманские ритуалы легальны, даже с погребением».

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