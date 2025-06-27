США подписали торговое соглашение с Китаем 27.06.2025, 7:34

Аналогичное соглашение планируется заключить с Индией.

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, во время выступления в Белом доме 26 июня.

«Мы только что подписали соглашение с Китаем», - сказал президент США.

Он также добавил, что США планируют подписать аналогичное соглашение с Индией.

В то же время, Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами. Отдельным страна просто пришлют сообщение, что «теперь вы платите пошлины 25-45%».

«Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше сделок, чем я бы сделал», - добавил Трамп.

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Об этом (заявил https://www.youtube.com/live/xa20sWp9bWA?si=pE0QTfNeptxhGrz3) президент США Дональд Трамп, во время выступления в Белом доме 26 июня.

«Мы только что подписали соглашение с Китаем», - сказал президент США.

Он также добавил, что США планируют подписать аналогичное соглашение с Индией.

В то же время, Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами. Отдельным страна просто пришлют сообщение, что «теперь вы платите пошлины 25-45%».

«Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше сделок, чем я бы сделал», - добавил Трамп.

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