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ISW: Запасы советской бронетехники в РФ на исходе

  • 27.06.2025, 7:40
ISW: Запасы советской бронетехники в РФ на исходе

Это подтверждают новые спутниковые снимки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) изучили новые спутниковые снимки военных складов и ремонтных предприятий РФ. Они показали, что почти вся советская бронетехника требует капитального ремонта.

Она долго простояла без движения, и ее нельзя прямо со складов отправлять на фронт, поэтому всю советскую бронетехнику приходиться реанимировать, заявляют аналитики из Института изучения войны.

Так, 81-й завод в Армавире (Краснодарский край), который в основном ремонтирует БТР-70/80 с 2023 года, ежегодно может обслужить только 200 бронемашин. 144-й завод в Екатеринбурге (Свердловская область) является на сегодняшний день единственным в РФ предприятием, которое ремонтирует БМП, а также и БДМ-2. В год удается поставить «на ноги» от 100 до 150 бронемашин.

Арзамасский механический завод (Нижегородская область) ежегодно производит до 500 БТР-82. При этом спутниковые снимки показали очень много корпусов на территории завода. Это говорит о том, что либо там нарастили темпы производства, либо же это идет ремонт старых или поврежденных бронемашин. Эксперты говорят, что в последнее время армия Путина часто использует в атаках именно БТР-82.

Курганмашзавод ежегодно выпускает от 100 до 120 моделей БМП-4М, от 20 до 30 БТР-МДМ и до 360 БМП-3. Россия поддерживала свои наступательные операции на протяжении всей войны, используя свои запасы бронетехники советских времен, чтобы компенсировать высокие показатели потерь, но этот ресурс конечен и приближается к точке снижения доступности. Российские войска все чаще используют мотоциклы и багги вместо бронетехники вдоль линии фронта в Украине из-за высоких потерь российской техники в конце 2023 и 2024 годах.

Британский международный институт стратегических исследований подсчитал в феврале 2025 года, что российские войска потеряли более 3700 БМП и БТР только в 2024 году.

Остается неясным, будет ли опора России на мотоциклы и багги достаточной, чтобы компенсировать эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспектиах.

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