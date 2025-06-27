Украина вернула «Байрактары» на фронт

Украина вернула «Байрактары» на фронт2
- 27.06.2025, 7:54
- 7,466
После длительного перерыва турецкие дроны снова начали уничтожать российских оккупантов.
Украинские военные снова задействовали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в боевых действиях против российских оккупантов. Об этом 26 июня сообщил немецкий телеканал N-tv.
Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа несколько дней назад опубликовал видео, на котором Bayraktar TB2 уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонщины. Это стало первым задокументированным использованием дрона за последние месяцы.
Ударный Bayraktar TB2 приобрел широкую популярность в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда эти турецкие «птички» эффективно поражали российские танки и артиллерию. Однако после модернизации российских систем ПВО и средств РЭБ, дрон потерял эффективность.
Как пишет Euromaidanpress, применение Bayraktar сейчас может свидетельствовать о наличии уязвимостей в российской противовоздушной обороне на юге Украины, что открыло новые возможности для действий украинских беспилотников.