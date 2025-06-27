В налоговой рассекретили малоизвестный «лайфхак», на который жалуются белорусы 4 27.06.2025, 8:10

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иллюстративное фото

За определенный товар могут не выдать чек — и все законно.

Пассажиры общественного транспорта стали обращать внимание, что при покупке жетона в метро за наличные им не выдают кассовый чек. Некоторые воспринимают это как нарушение и даже жалуются в милицию или налоговую инспекцию. Однако такая ситуация вполне законна, рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

По словам налоговиков, белорусы в последнее время все чаще задают «казалось, бы простой вопрос», почему при продаже жетонов в метро за наличные не выдают кассовый чек.

«Первый раз он поступил даже в форме жалобы, истоком которой было заявление недовольного гражданина в милицию. Сегодня же аналогичный вопрос поступил на прямую телефонную линию инспекции», — рассказали в управлении.

Там пояснили, что закон действительно позволяет не выдавать чек при продаже отдельных видов проездных документов за наличные — в том числе жетонов на метро.

Основание для этого содержится в постановлении Совета Министров и Нацбанка от 6 июля 2011 года № 924/16.

В соответствии с этим документом, юридические лица и ИП могут не использовать кассовые аппараты и терминалы — а значит, и не выдавать чек — при продаже билетов, жетонов, талонов и других проездных документов на городской транспорт (включая метро), электрички, международные и пригородные поезда, если покупатель рассчитывается наличными.

«Лайфхак? Лайфхак», — резюмировали в налоговой.

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