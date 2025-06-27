Песков заснул во время выступления Путина в Минске 7 27.06.2025, 8:19

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Видеофакт.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков заснул прямо во время выступления своего начальника.

Это произошло на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который в этом году проходит в Минске. Как известно, в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Во время выступления глава Кремля заявил, что объем товарооборота ЕАЭС соответствует ведущим мировым экономическим странам. В то же время он пожаловался на проблемы в диалоге со Всемирным банком «из-за ангажированности западных финансовых институтов».

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