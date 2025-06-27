У Захаровой началась истерика из-за трибунала для Путина 5 27.06.2025, 8:36

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Мария Захарова

В МИД РФ заявили о «враждебном демарше».

Россия не признает юрисдикции Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Для РФ работа этого трибунала, а также любые его решения, будут «ничтожными» и юридически недействительными. Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова истерично заявила, что Кремль не признает юрисдикцию Специального трибунала, который имеет полномочия рассматривать и осуждать преступления агрессии, в том числе направленные против российского лидера Владимира Путина. По ее словам, любые решения этого трибунала по наказанию России за агрессию против Украины для Москвы будут «ничтожными».

«Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины», - сказала она.

Кроме того, Захарова обвинила Совет Европы в «создании квазиюридических механизмов», направленных против России. Также спикер российского МИД не забыла пригрозить введением «ограничительных мер» против стран-участниц.

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