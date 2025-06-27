В Беларуси запретили собирать несколько видов съедобных грибов 2 27.06.2025, 8:42

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иллюстративное фото

Один из них стоит около 120 евро за килограмм.

Недавно была отредактирована Красная книга. Теперь же Институт экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук (НАН) Беларуси опубликовал пояснения к изменениям списка редких и охраняемых видов. Там есть и съедобные грибы — их больше нельзя собирать под угрозой штрафа.

Всего семь видов грибов «предложены к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания»:

Сыроежка золотистая

Паутинник золотисто-рыжий (Cortinarius aureofulvus Moser);

Вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides (L.) Pers.);

Каштановый гриб, каштановик (Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.);

Сыроежка золотистая (Russula aurea Pers.);

Сыроежка сардониксовая (Russula sardoniа Fr.);

Вольвариелла шелковистая (Volvariella bombicina (Schaeff.) Singer);

Ксилоболюс панцирный (Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst.).

Как пишет «Смартпресс», как минимум три вида грибов из списка являются съедобными — каштановик, вольвариелла шелковистая и черная лисичка (Вороночник рожковидный). Отметим, что сыроежка золотистая в литературе тоже обозначается как съедобная.

Каштановый гриб имеет сходство с белым грибом, но ножка имеет коричневатый цвет и полая либо с пустотами.

Каштановый гриб, каштановик

Вольвариелла встречается летом и осенью в лиственных и смешанных лесах, парках — на живых и отмерших стволах лиственных деревьев. Сначала она прячется в «яйце», затем распускается.

Вольвариелла шелковистая

Черная лисичка, или вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides), по вкусу не уступает своим желтым собратьям. Растет на почве во влажных лиственных, хвойных и смешанных лесах, в том числе на опавшей листве дубов и буков, на глинистой и известковой почве, предпочитает открытые, светлые места, обочины тропинок и дорог, края канав.

Вороночник рожковидный

Кстати, два года назад черные лисички нашли в гидрологическом заказнике «Ричи» в Браславском районе.

Согласно финскому руководству по использованию грибов, этот съедобный гриб не требует предварительной обработки. Используется в жареных, тушеных блюдах, супах, соусах, приправах. Причем он достаточно дорогой — около 120 евро за килограмм.

Как отмечается в пояснениях ученых, семь видов грибов, включенные в Красную книгу, являются «индикаторами малонарушенных и высоковозрастных лесов».

При этом девять грибов исключили из Красной книги из-за того, что их уже давно не находили в Беларуси.

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