В Беларуси запретили собирать несколько видов съедобных грибов

В Беларуси запретили собирать несколько видов съедобных грибов2
- 27.06.2025, 8:42
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Один из них стоит около 120 евро за килограмм.
Недавно была отредактирована Красная книга. Теперь же Институт экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук (НАН) Беларуси опубликовал пояснения к изменениям списка редких и охраняемых видов. Там есть и съедобные грибы — их больше нельзя собирать под угрозой штрафа.
Всего семь видов грибов «предложены к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания»:
Паутинник золотисто-рыжий (Cortinarius aureofulvus Moser);
Вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides (L.) Pers.);
Каштановый гриб, каштановик (Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.);
Сыроежка золотистая (Russula aurea Pers.);
Сыроежка сардониксовая (Russula sardoniа Fr.);
Вольвариелла шелковистая (Volvariella bombicina (Schaeff.) Singer);
Ксилоболюс панцирный (Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst.).
Как пишет «Смартпресс», как минимум три вида грибов из списка являются съедобными — каштановик, вольвариелла шелковистая и черная лисичка (Вороночник рожковидный). Отметим, что сыроежка золотистая в литературе тоже обозначается как съедобная.
Каштановый гриб имеет сходство с белым грибом, но ножка имеет коричневатый цвет и полая либо с пустотами.
Вольвариелла встречается летом и осенью в лиственных и смешанных лесах, парках — на живых и отмерших стволах лиственных деревьев. Сначала она прячется в «яйце», затем распускается.
Черная лисичка, или вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides), по вкусу не уступает своим желтым собратьям. Растет на почве во влажных лиственных, хвойных и смешанных лесах, в том числе на опавшей листве дубов и буков, на глинистой и известковой почве, предпочитает открытые, светлые места, обочины тропинок и дорог, края канав.
Кстати, два года назад черные лисички нашли в гидрологическом заказнике «Ричи» в Браславском районе.
Согласно финскому руководству по использованию грибов, этот съедобный гриб не требует предварительной обработки. Используется в жареных, тушеных блюдах, супах, соусах, приправах. Причем он достаточно дорогой — около 120 евро за килограмм.
Как отмечается в пояснениях ученых, семь видов грибов, включенные в Красную книгу, являются «индикаторами малонарушенных и высоковозрастных лесов».
При этом девять грибов исключили из Красной книги из-за того, что их уже давно не находили в Беларуси.