Варшавская акция Тихановских 27.06.2025, 9:04

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Встреча с бывшим политзаключенным прошла возле памятника Копернику в польской столице.

Акция-встреча с Сергеем и Светланой Тихановскими у памятника Копернику в Варшаве длилась полтора часа, сообщает «Радыё Рацыя».

Сергей Тихановский выступал с подъемом, из него била энергия, его приветствовали пришедшие на встречу белорусы. Когда говорил о пыточных условиях для политзаключенных в тюрьмах, на глазах выступили слезы.

Выступали также заместитель Светланы Тихановской в «Объединенном переходном кабинете» Павел Латушко и спикер «Координационного совета» Артем Брухан, бывшие политзаключенные Олег Кулеша и Антонина Коновалова, бывший воин ВСУ Александр Сахарук.

Людей пришло много — с флагами и плакатами. Выступали также музыканты и «Вольный хор».

Главными словами Тихановского во время выступления стали: «Я сломаю этот режим, если вы мне поможете!».

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