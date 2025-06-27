закрыть
27 июня 2025, пятница, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Варшавская акция Тихановских

  • 27.06.2025, 9:04
Варшавская акция Тихановских
Наша Ніва

Встреча с бывшим политзаключенным прошла возле памятника Копернику в польской столице.

Акция-встреча с Сергеем и Светланой Тихановскими у памятника Копернику в Варшаве длилась полтора часа, сообщает «Радыё Рацыя».

Сергей Тихановский выступал с подъемом, из него била энергия, его приветствовали пришедшие на встречу белорусы. Когда говорил о пыточных условиях для политзаключенных в тюрьмах, на глазах выступили слезы.

Выступали также заместитель Светланы Тихановской в «Объединенном переходном кабинете» Павел Латушко и спикер «Координационного совета» Артем Брухан, бывшие политзаключенные Олег Кулеша и Антонина Коновалова, бывший воин ВСУ Александр Сахарук.

Людей пришло много — с флагами и плакатами. Выступали также музыканты и «Вольный хор».

Главными словами Тихановского во время выступления стали: «Я сломаю этот режим, если вы мне поможете!».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко