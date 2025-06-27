Варшавская акция Тихановских
- 27.06.2025, 9:04
Встреча с бывшим политзаключенным прошла возле памятника Копернику в польской столице.
Акция-встреча с Сергеем и Светланой Тихановскими у памятника Копернику в Варшаве длилась полтора часа, сообщает «Радыё Рацыя».
Сергей Тихановский выступал с подъемом, из него била энергия, его приветствовали пришедшие на встречу белорусы. Когда говорил о пыточных условиях для политзаключенных в тюрьмах, на глазах выступили слезы.
Выступали также заместитель Светланы Тихановской в «Объединенном переходном кабинете» Павел Латушко и спикер «Координационного совета» Артем Брухан, бывшие политзаключенные Олег Кулеша и Антонина Коновалова, бывший воин ВСУ Александр Сахарук.
Людей пришло много — с флагами и плакатами. Выступали также музыканты и «Вольный хор».
Главными словами Тихановского во время выступления стали: «Я сломаю этот режим, если вы мне поможете!».