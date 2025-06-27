Россию массированно атаковали дроны 1 27.06.2025, 9:13

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Вспыхнули пожары, мост через Дон перекрыт.

Территорию России сегодня ночью, 27 июня, атаковали десятки ударных дронов. Отмечается, что силы ПВО армии РФ якобы ликвидировали 39 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 19 беспилотников сбили над Ростовской областью, 13 - над Волгоградской, четыре - над временно оккупированным Крымом, по одному - над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Какие последствия ударов

Сообщается, что в Волгоградской области РФ для уничтожения обломков ударного беспилотника ограничивали движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, пожарные также тушили загоревшиеся участки сухой травы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске беспилотники атаковали промышленное предприятие, пострадавших якобы нет.

В Ростовской и Брянской областях якобы обошлось без пострадавших и разрушений. Также Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Самары и Саратова.

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