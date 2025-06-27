CNN: США готовы предложить Ирану $30 млрд за отказ от создания ядерного оружия 27.06.2025, 9:44

Средства должны поступить от арабских стран.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность предоставления Ирану $30 млрд на развитие мирной ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана и создания атомной бомбы, рассказали CNN четыре знакомых с вопросом источника. По их словам, в случае реализации этого предложения средства должны будут поступить не от США, а от арабских стран, с которыми этот вопрос обсуждался до военного конфликта между Израилем и Ираном. «Кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — сказал представитель Белого дома.

Помимо миллиардных инвестиций в программу мирного атома, в администрации Трампа предлагают снять некоторые санкции с Ирана и предоставить Тегерану доступ к $6 млрд замороженных активов страны, которые находятся на счетах в иностранных банках. Еще одна идея заключаются в том, чтобы союзники США в Персидском заливе оплатили создание инфраструктуры на замену пострадавшего от американских ударов ядерного объекта в Фордо, но без возможности обогащать уран. В администрации Трампа подчеркнули, что предложения направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. В Белом доме надеются, что после обмена ударами с Израилем и атаки США на иранские ядерные центры Тегеран согласится на условия Вашингтона.

Между тем Иран пока не готов к возобновлению переговоров с США, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. По данным Reuters, во время военного конфликта с Израилем Арагчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Тогда глава иранского МИДа заявил, что Тегеран не вернется к переговорам по ядерной сделке без прекращения атак Израиля.

Ранее на этой неделе иранский парламент одобрил приостановление сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Еще до атаки США в ночь на 22 июня власти Ирана существенно ограничили доступ сотрудникам агентства к своим ядерным объектам. По данным МАГАТЭ на середину мая, у Ирана было почти 409 кг высокообогащенного урана, которого может быть достаточно для производства десяти ядерных боеголовок. Глава агентства Рафаэль Гроссии сообщил, что местонахождение вещества неизвестно. Иран утверждал, что вывез запасы урана с атакованных объектов заранее.

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