На даче под Речицей вор повторил сюжет из детской сказки 2 27.06.2025, 10:08

2,334

иллюстративное фото

Это его и подвело.

В деревне Лиски Речицкого района вор вломился в дачный дом. Там он не только прихватил приглянувшиеся вещи, но и ел хозяйской ложкой. По этому следу его и нашли, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Вопрос «Кто ел моей ложкой?», как в сказке про Машу и медведя, интересовал хозяйку одного из дачных домов в деревне Лиски Речицкого района. В январе женщина наведалась на дачу и обнаружила, что в ее отсутствие (с ноября прошлого года) кто-то забрался в дом.

Неизвестный вскрыл замок на калитке, отжал входную дверь, украл одежду, обувь и продукты.

На месте происшествия следователи изъяли ложку и вилку, которыми злоумышленник пользовался во время своих визитов. Столовые приборы направили на экспертизу.

На ложке нашли биоматериал, принадлежащий мужчине, — его в мае сравнили с образцом от подозреваемого в дачной краже. Эксперты «установили тождество генотипа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com