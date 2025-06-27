На даче под Речицей вор повторил сюжет из детской сказки

На даче под Речицей вор повторил сюжет из детской сказки2
- 27.06.2025, 10:08
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Это его и подвело.
В деревне Лиски Речицкого района вор вломился в дачный дом. Там он не только прихватил приглянувшиеся вещи, но и ел хозяйской ложкой. По этому следу его и нашли, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Вопрос «Кто ел моей ложкой?», как в сказке про Машу и медведя, интересовал хозяйку одного из дачных домов в деревне Лиски Речицкого района. В январе женщина наведалась на дачу и обнаружила, что в ее отсутствие (с ноября прошлого года) кто-то забрался в дом.
Неизвестный вскрыл замок на калитке, отжал входную дверь, украл одежду, обувь и продукты.
На месте происшествия следователи изъяли ложку и вилку, которыми злоумышленник пользовался во время своих визитов. Столовые приборы направили на экспертизу.
На ложке нашли биоматериал, принадлежащий мужчине, — его в мае сравнили с образцом от подозреваемого в дачной краже. Эксперты «установили тождество генотипа».