«Увязнем, перейдем на черепаший шаг»: Стрелков не верит в успех наступления РФ 3 27.06.2025, 10:10

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«Рассерженный патриот» запаниковал.

Российский Z-патриот Игорь Стрелков, отбывающий срок в российской тюрьме, пессимистически настроен по поводу наступления ВС РФ в Сумской области. Он уверен, что эта история закончится плохо для оккупантов.

Об этом сообщает Dialog.UA, ссылаясь на опубликованное письме Z-патриота.

«Мой прогноз на ближайшее время… Наше наступление на Сумы, Харьков и не только «завязнет» и остановится в ближайшие 2-3 недели. Перейдет в такой же «черепаший шаг», как на Донбассе», - написал военный преступник.

Украина, с его слов, в это время нарастит беспилотные и ракетные удары по тыловым объектам России. Более того, Стрелков ожидает, что уже во второй половине лета 2025 года после окончательного исчерпания российских резервов Украина нанесет один или два мощных контрудара. Риск обвала фронта для оккупантов будет высокий.

В итоге, по мнению Z-патриота, к осени Россия придет либо с нынешними далеко не впечатляющими результатами «СВО», не добившись никаких существенных успехов, либо будет уже на грани разгрома.

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