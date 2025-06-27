закрыть
27 июня 2025, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден мертвым 69-летний гомельчанин, которому помогли вернуться после рабства в России

1
  • 27.06.2025, 10:18
  • 2,692
Найден мертвым 69-летний гомельчанин, которому помогли вернуться после рабства в России

Добравшись домой, он через некоторое время пропал.

Волонтеры в Москве недавно помогли 69-летнему беларусу Александру Котлярову, который в России попал в «рабочий дом». Мужчине купили билет до Гомеля, одежду и еду. Однако, добравшись домой, он через некоторое время пропал. В итоге гомельчанина нашли погибшим, сообщил поисково-спасательный отряд «Пульс».

Согласно ориентировке, 4 июня он он уже был в Гомеле. Там сел на троллейбус и пропал. Тело нашла гомельская милиция. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, на видео, выложенном волонтером команды «Мамы Мира» Сергеем, Александр Котляров рассказывал, что в Москву приехал работать год назад. Он работал в «рабочем доме», где ему платили 2 белорусских рубля в день. Мужчина плохо разговаривает, волонтер предположил, что у того был инсульт. В итоге волонтеры купили Александру билет до Гомеля, дали немного одежды и еды с собой, проводили до поезда.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников