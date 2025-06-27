Найден мертвым 69-летний гомельчанин, которому помогли вернуться после рабства в России 1 27.06.2025, 10:18

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Добравшись домой, он через некоторое время пропал.

Волонтеры в Москве недавно помогли 69-летнему беларусу Александру Котлярову, который в России попал в «рабочий дом». Мужчине купили билет до Гомеля, одежду и еду. Однако, добравшись домой, он через некоторое время пропал. В итоге гомельчанина нашли погибшим, сообщил поисково-спасательный отряд «Пульс».

Согласно ориентировке, 4 июня он он уже был в Гомеле. Там сел на троллейбус и пропал. Тело нашла гомельская милиция. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, на видео, выложенном волонтером команды «Мамы Мира» Сергеем, Александр Котляров рассказывал, что в Москву приехал работать год назад. Он работал в «рабочем доме», где ему платили 2 белорусских рубля в день. Мужчина плохо разговаривает, волонтер предположил, что у того был инсульт. В итоге волонтеры купили Александру билет до Гомеля, дали немного одежды и еды с собой, проводили до поезда.

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