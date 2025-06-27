Суда в Ормузском проливе начали передавать необычные сообщения 27.06.2025, 10:22

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Что происходит?

Суда, проходящие через Ормузский пролив, начали передавать необычные радиосообщения, чтобы снизить риск атаки. Это происходит на фоне подвешенной ситуации с прекращением огня между Израилем и Ираном, сообщает Reuters, со ссылкой на аналитическую компанию Windward, занимающуюся оценкой морских рисков.

По данным Windward и систем отслеживания судов, после конфликта между Израилем и Ираном в начале июня, а также после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам, более 50 судов в Ормузском проливе передали более 100 нестандартных радиосообщений.

Эти сигналы содержали фразы вроде «собственник — Китай» или «российская нефть» — с расчетом на то, что связанные с Китаем или РФ корабли окажутся менее вероятными целями для нападений, чем, например, суда под британским, американским или израильским флагом.

«Из-за запутанной схемы собственности судов сложно быстро понять, к какой стране они на самом деле относятся. Поэтому владельцы судов стремятся заранее обозначить «безопасную» национальность, чтобы снизить риски», — пояснил директор Windward Ами Даниэль.

Согласно данным Совместного морского информационного центра (JMIC), на следующий день после объявления о прекращении огня 24 июня коммерческое движение судов в Ормузском проливе увеличилось на 30%. Отметим, через этот стратегический узкий морской проход между Персидским и Оманским заливами транспортируется около 20% мирового потребления нефти и топлива.

Ранее подобная практика передачи «защитных» радиосообщений наблюдалась только в Красном море, где суда подвергались атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов после начала конфликта Израиля с сектором Газа. Но теперь она распространилась и на Персидский залив.

«Я никогда раньше не видел такого в Персидском заливе», — отметил Даниэль.

Чем важен Ормузский пролив? Может ли Иран его перекрыть? Кто от этого больше пострадает?

Агентство приводит некоторые примеры таких сообщений.

Так, судно под панамским флагом Yuan Xiang Fa Zhan, шедшее в Пакистан, передавало сообщение: «PKKHI all Chinese» — якобы вся команда китайская.

Китайский супертанкер Yuan Yang Hu, перевозивший нефть из Саудовской Аравии в Китай, в Ормузском проливе передавал: «Chinese ship», а позже сменил сообщение на порт назначения — «CN NBG» (Нинбо-Чжоушань).

Контейнеровоз Kota Cabar под флагом Сингапура сигнализировал: «Vsl no link Israel» («Судно не связано с Израилем»), когда шел по Красному морю.

Дополнительно JMIC сообщает, что в регионе зафиксированы случаи электронных помех, влияющих на глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS). Это может привести к отклонению судов от курса и повысить риск столкновений.

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