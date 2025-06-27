Войну в Газе хотят закончить за две недели: мирный план США и Израиля 27.06.2025, 10:27

Условия прекращения огня будут включать в себя ввод сил четырех арабских государств.

Сразу же после американского удара по ядерным объектам Ирана состоялся разговор с участием Трампа и Нетаниягу, где они согласовали план прекращения войны в Газе.

По информации «Исраэль Хайом», Трамп и Нетаниягу согласовали, что война в Газе завершится в течение двух недель. Вместо ХАМАСа управление сектором Газа возьмут на себя четыре арабские страны, включая ОАЭ и Египет. Руководство террористической организации будет отправлено в изгнание, а все заложники будут освобождены.

При этом Израиль признает право палестинцев на создание собственного государства. В обмен новые государства присоединятся к договорам Авраама и урегулируют отношения с Израилем.

По информации источника газеты, в разговоре участвовали Дональд Трамп, Марко Рубио, Биньямин Нетаниягу и Рон Дремер. Настроение всех собеседников было приподнятым и не только благодаря удара США по Ирану, но и из-за перспектив разрешения палестинского конфликта.

В общих чертах были согласованы следующие принципы:

— Война в Газе закончится в течение двух недель. Условия прекращения будут включать в себя ввод сил четырех арабских государств (включая Египет и ОАЭ), которые будут управлять сектором Газа вместо ХАМАСа. Недавно глава ПА Махмуд Аббас сам выступил в поддержку такого плана.

Заложников освободят, руководство террористической группировки депортируют.

— Добровольная эмиграция из Газы по плану Трампа. Несколько стран примут палестинцев, желающих уехать.

— Расширение соглашения Авраама. В них вступят Сирия, Саудовская Аравия и еще ряд мусульманских стран.

— В ответ Израиль выразит готовность к будущему разрешению конфликта с палестинцами в рамках принципа «двух государств». Но реализация идеи будет обусловлена реформами в Палестинской администрации.

— США признают частичный суверенитет Израиля в Иудее и Самарии.

Параллельно с этим два источника «Исраэль Хайом» подтвердили, что Трамп давит на Нетаниягу с требованием свернуть кампанию в Газе. Давление началось еще до операции против Ирана и возобновилось сразу после.

Именно опасения, что совместный план рухнет, стало причиной резкой реакции Трампа на попытку Израиля резко ответить Ирану на нарушение перемирия. Президент США опасался, что мирный план рухнет из-за «небольшого тактического инцидента с иранской ракетой», говорят источники газеты.

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