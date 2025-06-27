«Тунеядцам» начали угрожать сутками 7 27.06.2025, 10:29

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Дают пять дней на выбор одного из вариантов трудоустройства.

В конце июня в одном из отделов милиции Гомеля прошла так называемая профилактическая акция, на которую вызвали местных жителей, включенных в список не занятых в экономике. Тем, кто не явится в центр занятости, пригрозили «сутками», пишет «Флагшток» со ссылкой на местного жителя.

По данным издания, один из участников профилактической беседы рассказал в соцсетях, что мероприятие прошло в актовом зале РОВД, где собрали около 200 человек.

«Людьми весь зал забили. Потом вызывали всех по фамилиям, в очереди и беременные сидели, и те, кто не живет вообще в Беларуси, но приезжал домой. И всех отправляли на Пролетарскую (управление по труду, занятости и соцзащите прим.). Всех подряд — и стар, и млад. Бабки, дедки, хромые, на костылях — всех», — рассказал он.

По словам очевидца, после посещения этого собрания людям дали пять дней на выбор одного из вариантов трудоустройства. Тем, кто не явится в центр занятости, будут вновь присылать вызов на новое собрание в милиции, а затем может быть привлечение к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста. При этом силовики не объясняли, на каком правовом основании возможен такой арест.

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