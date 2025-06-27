закрыть
27 июня 2025, пятница, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Тунеядцам» начали угрожать сутками

7
  • 27.06.2025, 10:29
  • 2,118
«Тунеядцам» начали угрожать сутками

Дают пять дней на выбор одного из вариантов трудоустройства.

В конце июня в одном из отделов милиции Гомеля прошла так называемая профилактическая акция, на которую вызвали местных жителей, включенных в список не занятых в экономике. Тем, кто не явится в центр занятости, пригрозили «сутками», пишет «Флагшток» со ссылкой на местного жителя.

По данным издания, один из участников профилактической беседы рассказал в соцсетях, что мероприятие прошло в актовом зале РОВД, где собрали около 200 человек.

«Людьми весь зал забили. Потом вызывали всех по фамилиям, в очереди и беременные сидели, и те, кто не живет вообще в Беларуси, но приезжал домой. И всех отправляли на Пролетарскую (управление по труду, занятости и соцзащите прим.). Всех подряд — и стар, и млад. Бабки, дедки, хромые, на костылях — всех», — рассказал он.

По словам очевидца, после посещения этого собрания людям дали пять дней на выбор одного из вариантов трудоустройства. Тем, кто не явится в центр занятости, будут вновь присылать вызов на новое собрание в милиции, а затем может быть привлечение к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста. При этом силовики не объясняли, на каком правовом основании возможен такой арест.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников