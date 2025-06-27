Холанд забил 300-й гол в карьере 27.06.2025, 10:33

Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» отличился в матче против «Ювентуса».

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Ювентуса» (5:2), пишет «Трибуна».

Норвежец забил 300-й мяч в своей карьере. Для этого ему понадобилось 370 матчей. Эрлингу 24 года.

Ранее он играл за «Брюне», «Мольде», «Зальцбург» и «Боруссию» Дортмунд.

Криштиану Роналду понадобилось 554 игры, чтобы оформить 300 голов, Лионелю Месси – 418, Килиану Мбаппе – 409.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com