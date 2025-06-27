Холанд забил 300-й гол в карьере
- 27.06.2025, 10:33
Форвард «Манчестер Сити» отличился в матче против «Ювентуса».
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Ювентуса» (5:2), пишет «Трибуна».
Норвежец забил 300-й мяч в своей карьере. Для этого ему понадобилось 370 матчей. Эрлингу 24 года.
Ранее он играл за «Брюне», «Мольде», «Зальцбург» и «Боруссию» Дортмунд.
Криштиану Роналду понадобилось 554 игры, чтобы оформить 300 голов, Лионелю Месси – 418, Килиану Мбаппе – 409.