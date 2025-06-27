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В Брестской области целый населенный пункт «понизили в звании»

  • 27.06.2025, 10:38
  • 1,052
В Брестской области целый населенный пункт «понизили в звании»
иллюстративное фото

Решение вступает в силу сразу после опубликования.

Агрогородок Онисковичи Кобринского района перестал быть агрогородком — теперь это деревня. Соответствующее решение Кобринского районного «совета депутатов» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как сказано в документе, депутаты решили «отнести агрогородок Онисковичи Городецкого сельсовета Кобринского района к деревне без изменения наименования населенного пункта». Решение вступает в силу сразу после опубликования.

Причины изменения статуса населенного пункта в самом решении не указаны.

Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь», агрогородками считаются «благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий». Вероятно, Онисковичи перестали соответствовать этим критериям.

Весной в райисполкоме провели изучение общественного мнения по вопросу об отнесении агрогородка Онисковичи к деревне.

По данным за 2019 год, в Онисковичах проживали 128 человек.

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