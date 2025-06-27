В Брестской области целый населенный пункт «понизили в звании»
- 27.06.2025, 10:38
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Решение вступает в силу сразу после опубликования.
Агрогородок Онисковичи Кобринского района перестал быть агрогородком — теперь это деревня. Соответствующее решение Кобринского районного «совета депутатов» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Как сказано в документе, депутаты решили «отнести агрогородок Онисковичи Городецкого сельсовета Кобринского района к деревне без изменения наименования населенного пункта». Решение вступает в силу сразу после опубликования.
Причины изменения статуса населенного пункта в самом решении не указаны.
Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь», агрогородками считаются «благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий». Вероятно, Онисковичи перестали соответствовать этим критериям.
Весной в райисполкоме провели изучение общественного мнения по вопросу об отнесении агрогородка Онисковичи к деревне.
По данным за 2019 год, в Онисковичах проживали 128 человек.